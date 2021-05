Galapagos richt zich op minder ziekten en bespaart kosten

Behalve de lagere kosten doordat Galapagos minder onderzoeken zal uitvoeren, denkt het Belgisch-Nederlandse bedrijf ook op operationeel vlak minder geld uit te kunnen geven. Dat moet jaarlijks 150 miljoen euro op gaan leveren. Dit jaar lukt het nog niet die volledige besparing te realiseren, maar Galapagos verwacht wel de helft te kunnen halen. De zogeheten cash burn, de snelheid waarmee het bedrijf het beschikbare geld opmaakt, komt daardoor dit jaar uit op tussen de 580 en 620 miljoen euro.

In de eerste drie maanden van dit jaar was de omzet van Galapagos 124,2 miljoen, tegen 103,6 miljoen een jaar eerder. Galapagos maakte bovendien een winst van 9,4 miljoen euro, al was dat te danken aan de opbrengst van de verkoop van onderdeel Fidelta begin dit jaar. Zonder die eenmalige meevaller zette Galapagos een verlies van 12,8 miljoen dollar in de boeken. Dat was wel ruim minder dan de 52,3 miljoen die de biotechnoloog in de eerste drie maanden van 2020 meer uitgaf dan er binnenkwam.

De afgelopen tijd had Galapagos enige tegenvallers te verwerken zoals een afkeuring van medicijnenwaakhond FDA voor reumamiddel filgotinib. Dat leidde bovendien tot een herziening van de samenwerking met Gilead. Bovendien kreeg Galapagos een tegenvaller te verwerken bij een test van een middel tegen longfibrose. De test werd op advies van een onafhankelijk comité stopgezet omdat er sprake zou zijn van een ‘ongunstige balans’ tussen werkzaamheid en veiligheid.