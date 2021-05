De Jonge bereid te praten over vrijgeven vaccinpatenten

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil ‘best praten’ over het vrijgeven van de patenten van coronavaccins zodat ook andere landen hun eigen vaccins kunnen maken. Hij vraagt zich wel af of dit leidt tot een snellere vaccinproductie. Volgens De Jonge is de grootste belemmering daartoe niet de kennisoverdracht, maar de productiecapaciteit.

‘Het is niet zo dat er in bijvoorbeeld Afrika fabrieken klaarstaan en alleen nog wachten op het receptje van een vaccin”, zegt de minister. Het vergroten van de productiecapaciteit is volgens De Jonge nu het belangrijkste. Daar ligt een taak voor ‘het rijke Westen. Zo niet uit medemenselijkheid, dan wel uit eigenbelang.’ Zolang het virus elders in de wereld nog bestaat, is de kans groot dat het daar muteert en ook in Nederland weer kan rondgaan. ‘Dat betekent dat we alles moeten doen om de capaciteit te verhogen, en al het geld beschikbaar moeten stellen wat daarvoor behulpzaam is.’

Wel vreest hij dat de bereidheid om te investeren in een medicijn of vaccin afneemt, als men de juridische bescherming van het recept ervan ‘makkelijk opzij kan schuiven”. Maar Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan noemt het ‘een mythe’ dat farmaceutische bedrijven de investeringen in coronavaccins moeten terugverdienen. Zij hebben die vooral gemaakt met publiek gefinancierd onderzoek, zegt ze. Bovendien is er volgens haar ‘een morele taak’ om tijdens een pandemie vaccins beschikbaar te stellen voor de rest van de wereld.

Er is nu discussie over het beschikbaar stellen van de vaccinpatenten. De Verenigde Staten zouden zich willen inzetten voor een akkoord hierover en ook de Europese Commissie zien dit zitten. Maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel is hier geen voorstander van. Het zou de innovatie schaden en een ‘ernstige complicatie’ zijn voor de productie van coronavaccins, aldus een woordvoerder van de Duitse regeringsleider.