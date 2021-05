Airbus ziet binnen tien jaar Chinese concurrent opstaan

Comac maakt al jaren vliegtuigen, maar is tot nu toe een kleine speler. Toch ziet Faury het bedrijf langzaam maar zeker een belangrijkere positie innemen. ‘Dat zal langzaam beginnen met waarschijnlijk eerst orders voor de Chinese luchtvaartmaatschappijen”, voorziet Faury. ‘We denken echter dat Comac dan steeds sneller een belangrijke rol kan krijgen.’

De vliegtuigmarkt voor toestellen vanaf zo’n 100 zitplaatsen is nu verdeeld tussen Airbus en Boeing. Een derde partij zou zorgen voor meer concurrentie en ook meer prijsdruk voor die twee grote spelers. Ook lopen Airbus en Boeing het risico geen orders meer te krijgen van Chinese staatsluchtvaartmaatschappijen. Met name Airbus is de afgelopen jaren zeer actief geweest op de Chinese markt omdat Boeing daar last had van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.