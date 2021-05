‘Aandeel Berkshire Hathaway te veel waard voor Nasdaq’

Het aandeel van Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van de wereldberoemde Warren Buffett, is te veel waard geworden voor de Amerikaanse beursuitbater Nasdaq, schrijft The Wall Street Journal. Een klasse A-aandeel, er zijn ook veel goedkopere klasse B-aandelen, wordt momenteel verhandeld voor ruim 431.000 dollar. Door de manier waarop Nasdaq de waarde van aandelen vastlegt in zijn computersystemen, kan het geen prijzen aan hoger dan 429.496,7295 dollar.

Het systeem van Nasdaq maakt gebruik van 32 bits en vier cijfers achter de komma. Momenteel werkt de beursuitbater aan een update naar een 64 bitssysteem waarmee aandelen veel meer waard kunnen zijn voordat er weer een probleem ontstaat.

Totdat de update helemaal is doorgevoerd publiceert Nasdaq de prijzen van aandelen die op 98 procent van het maximum komen niet meer. In de praktijk betekent dit dat alleen de prijs van de aandelen van Berkshire Hathaway niet te vinden is in de Nasdaq-prijslijst. Het op een na duurste aandeel op de beurs is dat van huizenbouwer NVR dat zo’n 5100 dollar waard is.

Buffett heeft al tientallen jaren geweigerd het aandeel Berkshire Hathaway te splitsen. Veel bedrijven doen dat als hun aandeel te duur dreigt te worden. Ze besluiten dan één aandeel om te zetten in een veelvoud daarvan, waardoor de prijs evenredig lager wordt. Het nieuwe aantal aandelen is namelijk gezamenlijk evenveel waard als één aandeel vlak voor de splitsing. Buffett vindt een duur aandeel echter geen probleem. De investeerder heeft ooit gezegd dat als het aandeel te goedkoop wordt dat er dan kortetermijnbeleggers op afkomen.