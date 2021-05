De Jonge: toegangstesten kosten mogelijk helft van 1,1 miljard

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge spreekt tegen dat de overheid straks 1,1 miljard euro kwijt is aan het mogelijk maken van toegangstesten voor activiteiten. In de Tweede Kamer zei hij dat het ging om een raming van Stichting Open Nederland uit januari, die het toegangstesten organiseert. Maar nu verwacht De Jonge dat het bedrag tussen de 500 en 700 miljoen euro uit zal komen.

De verlaagde bijstelling heeft ermee te maken dat er minder gebruik zal worden gemaakt van toegangstesten, ook omdat meer mensen straks zijn gevaccineerd. Daarnaast is het bedrag van de testen omlaag gegaan doordat er een aanbesteding is gekomen. De prijs komt nu per test uit op 15 tot 20 euro, zei de minister. Eerder ging men uit van ongeveer 30 euro per test. Bovendien kunnen zaken eerder weer (deels) open met toegangstesten, waardoor ze weer zelf geld kunnen verdienen en minder afhankelijk zijn van overheidssteun.

Eerder dacht De Jonge nog wel dat het totaalbedrag op ruim een miljard zou uitkomen. Wel benadrukte hij dat het bedrag niet in een keer aan de stichting zou worden overgemaakt, maar per fase. In de Kamer was verontwaardiging over de hoogte van dit bedrag. Zo sprak PvdA-leider Lilianne Ploumen over ‘een zwart gat’ waarin het geld zou verdwijnen.

Ook was er kritiek dat de opdracht voor de stichting niet was aanbesteed. Bovendien zou er te weinig toezicht zijn hoe Stichting Open Nederland het geld kon besteden, meldde onderzoeksplatform Follow the Money. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zou een aanbesteding te veel tijd in beslag nemen. Bovendien zou wel degelijk met de stichting zijn vastgelegd hoe het de uitgaven moet verantwoorden.