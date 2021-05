Moderna-vaccin blijkt effectief bij tieners

Twee derde van de 3235 deelnemers kreeg een vaccin en de rest een placebo. Tot nu toe zijn geen problemen aan het licht gekomen. Bijwerkingen waren ‘licht of matig”. Het ging vooral om pijn op de injectieplek. Na de tweede prik kwamen daar soms hoofdpijn en vermoeidheid bij, net als bij volwassenen.

Moderna is in gesprek met toezichthouders om zijn vaccin toe te mogen dienen aan kinderen onder de 18. Momenteel worden er alleen mensen boven die leeftijd mee ingeënt.

12- tot 15-jarigen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Amerikaanse autoriteiten zijn al bezig te beoordelen of het Pfizer/BioNTech-vaccin geschikt is voor 12- tot 15-jarigen. Volgens deze fabrikanten was het vaccin tegen het coronavirus 100 procent effectief tijdens een klinische test in de VS.

Dat middel is in de EU goedgekeurd voor gebruik bij mensen van 16 jaar en ouder. Canada besloot deze week als eerste land dat kinderen van 12 jaar en ouder met dat vaccin kunnen worden ingeënt.

Moderna onderzoekt sinds maart ook of zijn vaccin kan worden gebruikt bij kinderen van zes maanden tot 11 jaar. Pfizer en BioNTech hopen in september goedkeuring aan te vragen voor het gebruik van hun vaccin bij de leeftijdsgroep 2 tot en met 11 jaar.