De Jonge: 1,5 meter kan met testen mogelijk al in juni deels weg

Als het toegangstesten van de grond komt, kan mogelijk al bij stap vier van de versoepeling van de coronaregels de 1,5 meterregel op sommige plekken geschrapt worden. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in de Tweede Kamer. Die stap wordt volgens de huidige planning, en als er geen nieuwe tegenvallers komen in het aantal coronabesmettingen, al in de tweede helft van juni gezet.

De Jonge verdedigt in de Kamer het kabinetsvoorstel om het wettelijk mogelijk te maken dat bepaalde sectoren eerder kunnen heropenen als ze alleen mensen toelaten die kunnen aantonen dat ze recent negatief getest zijn op het coronavirus. De Jonge omschreef die toegangstesten als ‘een extra instrument in de gereedschapskist’ hiervoor.

Voor de eerstvolgende ronde versoepelingen (stap twee) zal het testen waarschijnlijk nog niet grootschalig ingezet kunnen worden - hooguit bij een aantal pilots. In de ronde daarna zouden de testen bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden door restaurants als die meer gasten willen toelaten dan zonder toegangstesten. De Jonge erkende wel dat het testproject niet overal zin zal hebben. In de pilotfase was gebleken dat testen voor bezoekers van een deel van de musea, filmhuizen en andere bedrijven in de culturele sector een te hoge drempel was. Voor sommige ondernemers zal bovendien een gedeeltelijke heropening onvoldoende rendabel zijn.

Grote impact

Toch kan toegangstesten een grote impact hebben, zei De Jonge tegen de Kamer. Zeker als het gaat om stappen vier en vijf, die vooralsnog voor juni en juli op de agenda staan. ‘Het loslaten van de 1,5 meter is precies het verschil tussen het wél of niet exploitabel maken van je theater, wel of niet exploitabel maken van je bioscoop, wel of niet exploitabel maken van je restaurant. Daarom is het zo’n mooi instrument, juist in deze fase.’

Eerder in het debat hadden verschillende partijen al kritiek geuit op het wetsvoorstel van het kabinet. Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zien nog nadelen. Voor het plan is ruim een miljard euro uitgetrokken en verschillende fracties vragen zich af of die kosten wel opwegen tegen de versoepelingen die daarmee bewerkstelligd kunnen worden. Ook waren er onder meer vragen over een einddatum voor de wet, de inzet van commerciële bedrijven om de testen af te nemen en de kosten voor de eigen bijdrage die mensen op termijn moeten gaan betalen.