ING en techbedrijven houden AEX in het rood

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Na het sterke koersherstel van een dag eerder waren het ING, dat met cijfers kwam, en techbedrijven als Adyen, ASML, Besi en ASMI die de graadmeter in het rood trokken. Verlichtingsproducent Signify en bierbrouwer Heineken stonden bij de winnaars. Bij Heineken kwam dat omdat branchegenoot AB InBev sterke resultaten presenteerde.

ING zakte 0,7 procent in de AEX ondanks beter dan verwachte resultaten van het concern. De bank merkte met name in Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten, nu de spaarrentes heel erg laag zijn en geld op de spaarrekening dus vrijwel niets meer oplevert. Volgens analisten was het goede nieuws echter al in de aandelenkoers verwerkt.

Met een min van 4,4 procent was betalingsverwerker Adyen de grootste daler in de AEX. Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI verloren tot 3,5 procent en volgden daarmee de Amerikaanse chipsector. Heineken klom 2,1 procent. Concurrent AB InBev (plus 4,8 procent in Brussel) zag de bierverkopen herstellen in het eerste kwartaal. Signify was koploper in de Amsterdamse hoofdindex met een plus van 3,3 procent.

AEX-index

De AEX-index sloot met een verlies van 0,2 procent op 712,46 punten. De MidKap steeg wel, met 0,4 procent tot 1049,58 punten. Ook elders in Europa was een wisselend beeld te zien. De beurs in Frankfurt leverde een fractie in, terwijl die in Parijs en Londen tot 0,5 procent stegen. Engelse beleggers verwerkten een rentebesluit van de Bank of England die zijn steunmaatregelen in de vorm van obligatieopkoop iets gaat verminderen.

In de MidKap zakte Air France-KLM 2,6 procent. De luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis en leed opnieuw een zwaar kwartaalverlies.

BioNTech

BioNTech verloor 10,6 procent in Frankfurt. De Duitse farmaceut die samen met Pfizer een coronavaccin heeft ontwikkeld, dreigt flink wat inkomsten te verliezen door het voorstel om patenten op coronavaccins vrij te geven. De VS scharen zich achter het plan en ook Brussel is bereid om over het voorstel te praten. Een veel forser verlies werd grotendeels goedgemaakt toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich tegen het plan keerde.

De euro was 1,2054 dollar waard, tegenover 1,2002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 65,16 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 68,56 dollar per vat.