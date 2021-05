Kuipers: kans op snel 20 procent minder ziekenhuisopnames klein

Dinsdag is de eerstvolgende gelegenheid om versoepelingen aan te kondigen voor de week of weken daarna. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om pas verder te versoepelen als het aantal mensen met corona dat in een ‘lopend 7-daagsgemiddelde’ in de ziekenhuizen wordt opgenomen, met 20 procent is gedaald.

Om van een echte daling te kunnen spreken, moet het aantal ziekenhuisopnames twee weken op rij afnemen, stelt Kuipers. De lichte daling van afgelopen week kan daarvan een voorbode zijn, maar dat valt nog niet met zekerheid te zeggen. ‘In theorie kan het aantal de komende dagen heel sterk afnemen, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk”, aldus Kuipers. Hij verwacht namelijk juist komende dagen nog een effect van de drukte op Koningsdag terug te zien in de ziekenhuizen.

Het flink opschroeven van het aantal vaccinaties per dag heeft volgens Kuipers het grootste effect op de besmettings- en daarmee de ziekenhuiscijfers. ‘Maar als het snel beter weer wordt kan ook dat een positieve invloed op het aantal opnames hebben.’ Voor komende dinsdag gaat dat echter geen verschil meer maken, omdat een daling van het aantal besmettingen pas een aantal weken later tot een daling in het aantal ziekenhuisopnames leidt.