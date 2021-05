Rotterdam bijna klaar met ‘armada’ aan schepen na Suez-opstopping

Vrijwel alle containerschepen op weg naar Rotterdam die in maart vastzaten in het Suezkanaal, hebben de haven inmiddels aangedaan. In totaal verwachtte de Rotterdamse haven 64 fileschepen. Van die ‘Suez-armada’ zijn 54 schepen aangekomen en vertrokken, twee liggen nu in de haven en drie aankomsten zijn gecanceld, meldt het havenbedrijf.

In maart kwam het containerschip Ever Given overdwars vast te liggen in het Suezkanaal, waardoor de belangrijke vaarroute bijna een week lang was geblokkeerd. Honderden andere schepen die ook door het Egyptische kanaal wilden varen, moesten noodgedwongen wachten tot het vaartuig vlot was getrokken.

Nadat de blokkade was verholpen, voorzag de Rotterdamse haven extra drukte bij het inhalen van de achterstand. Daarom zetten havenpartijen, zoals containerterminals, reders, de binnenvaartbranche en vervoerdersverenigingen het zogeheten Suez-overleg op om goed samen te werken. Daardoor lukt het onder andere meer infrastructuur buiten de terminals te gebruiken. Uiteindelijk zijn er volgens het havenbedrijf geen problemen geweest.

Logistieke uitdagingen

‘Hieruit blijkt dat Rotterdam goed in staat is om logistieke uitdagingen het hoofd te bieden, of het nu gaat over een Suez-armada, Covid of een periode met sneeuw of wind”, zegt Steven Lak, voorzitter van een alliantie van de koepelorganisatie Logistieke Alliantie.

De Ever Given zelf had overigens ook de Rotterdamse haven als bestemming. Daar kwam het schip nooit aan, want Egyptische autoriteiten hebben het in beslag genomen, omdat ze een schadevergoeding van 900 miljoen dollar eisen. Eerder deze week wees een rechtbank een beroep van de Japanse eigenaar tegen de inbeslagname af.