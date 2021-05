Biodieselproductie stuwt vraag naar oliën en vetten

De handel in oliën en vetten in Nederland steeg in het afgelopen jaar fors, ondanks de coronacrisis. Dat komt onder meer door de grote vraag naar biodiesel, die wordt gemaakt van zowel dierlijke als plantaardige oliën en vetten. Met name raapzaadolie werd veel meer geëxporteerd, meldt MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën.

In Nederland steeg de import van raapzaadolie met ongeveer een kwart, bij de export ervan was bijna een verdubbeling te zien. Een nieuwe biodieselfabriek in Nederland leidde tot extra vraag naar de brandstof. Ook gebruikte oliën en vetten, waarvan biodiesel ook wordt gemaakt, waren daardoor in trek.

Hoewel de afzet van oliën en vetten aan de horeca en voedingsindustrie door de coronacrisis onder druk kwam te staan door sluitingen van restaurants, was in bijna elke productcategorie een stijging te zien. Dat kwam onder meer door hogere prijzen, maar ook omdat de toeleveringsketens op orde bleven en er geen grote logistieke of andere grote noemenswaardige problemen in de sector waren, aldus MVO.

Totale export

De totale export van oliën en vetten steeg in 2020 naar 12,3 miljard euro. Dat is een stijging van 16 procent tegenover 10,6 miljard euro een jaar eerder. Ook de import steeg aanzienlijk, naar 14,9 miljard euro in 2020 tegenover 12,7 miljard euro een jaar eerder.

In de industrie worden oliezaden verwerkt tot plantaardige oliën en vetten, maar er wordt ook gehandeld in dierlijk vet, biodiesel en lecithine, een vetmengsel waarvan de grondstof uit sojabonen of zonnebloempitten komt. De belangrijkste oliezaden waren sojabonen, raapzaad en zonnebloempitten. De import van de door ontbossing verkregen omstreden palmolie daalde licht. Nederland is van heel Europa wel nog steeds de grootste importeur van palmolie.