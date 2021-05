EU wil draad oppakken voor handelsakkoord met India

De besprekingen over een veelomvattende handelsdeal werden in 2013 stilgelegd omdat Brussel en Delhi er niet in slaagden allerlei meningsverschillen te overbruggen. Maar de banden tussen de EU en India zijn de afgelopen jaren al nauwer geworden, zeggen de bronnen. Dat burgers in de tussentijd juist veel negatiever zijn gaan denken over zulke vrijhandelsakkoorden, zien zij niet als belemmering.

Uit het aantrekken van de banden met India spreekt volgens de ingewijden de Europese waardering en erkenning voor de ‘natuurlijke bondgenoot”, die ze in de ‘grootste democratie van de wereld’ zien. Maar het is ook een signaal aan China, de grote buur en een belangrijke rivaal van India én van de EU. ‘China moet begrijpen dat het niet de enige speler in dit deel van de wereld is”, zegt een hooggeplaatste EU-bron.

De EU wil ook het gesprek met India over mensenrechten weer oppakken, zeggen de bronnen.