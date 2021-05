Vloeistoffen en elektronica mogen op Schiphol in tas blijven

Passagiers die via luchthaven Schiphol reizen hoeven bij de veiligheidscontrole niet meer hun vloeistoffen en elektronica uit hun handbagage te halen. De luchthaven is namelijk helemaal overgegaan op CT-scans om de bagage van reizigers te controleren.

De afgelopen jaren is volgens Schiphol hard gewerkt aan het vervangen van de röntgenapparaten. De eerste testen met de nieuwe scans dateren uit 2015. Voor de zomer dit jaar is de vernieuwde Vertrekhal 1 nu helemaal operationeel met 21 veiligheidspoorten voorzien van CT-scans. Met de scans kunnen veiligheidsmedewerkers bagage die ze controleren op hun scherm in 3D te bekijken en zelfs 360 graden draaien.

Overigens blijft het advies aan reizigers om vloeistoffen en gels zoveel mogelijk in de ruimbagage te vervoeren. In de handbagage geldt nog altijd dat verpakkingen van maximaal 100 ml zijn toegestaan. Deze moeten worden vervoerd in een welbekend literzakje. Verpakkingen groter dan 100 ml mogen alleen mee als ze bij de check goedgekeurd worden door de CT-scan en de beveiligingsmedewerker.