Kaag prijst pleidooi van VS voor vrijgeven patenten coronavaccins

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is blij met het pleidooi van de Verenigde Staten om de patenten op coronavaccins vrij te geven. Dat zou kunnen helpen om vaccins sneller beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden.

‘De aankondiging van de VS is een goed teken”, aldus Kaag op Twitter. ‘Wereldwijd moet de productie van coronavaccins worden versneld. Nederland verwelkomt de constructieve positie van de VS in het WTO-debat hierover. Nederland zal er op Europees niveau verder over spreken.’ Ontwikkelingslanden pleiten hier binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) al langer voor, de VS scharen zich hier nu achter.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ging donderdag minder ver dan de VS. Zij zei dat de EU bereid is te praten over het opzijschuiven van de patenten.