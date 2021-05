Blinken: Moskou moet stoppen met agressieve acties tegen Oekraïne

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken roept Rusland op te stoppen met zijn ‘roekeloze en agressieve acties’ tegen Oekraïne. Dat deed hij tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski in Kiev.

Het bezoek van Blinken komt vlak nadat Rusland vorige maand meer dan 100.000 militairen verzamelde bij de grens met Oekraïne. Dat was de grootste mobilisatie van de Russische troepen sinds Moskou in 2014 de Oekraïense Krim annexeerde en oorlog uitbrak in Oost-Oekraïne.

Kiev stelde dat er met de militairen werd gedreigd met ‘de vernietiging van de Oekraïense staat”, terwijl Moskou zei dat de militaire oefeningen bij de grens geen reden voor zorgen waren. Nu die oefeningen voorbij zijn, vertrekken de militairen. Zelenski vindt dat niet snel genoeg gaan. ‘Misschien is er nog steeds een dreiging”, zei hij daarover. ‘Niemand wil deze verrassingen.’

Samenwerking

Ook de Amerikanen zijn nog steeds alert op de aanwezigheid van het Russische leger. ‘We zijn ons ervan bewust dat Rusland een aantal troepen heeft teruggetrokken, maar we zien ook dat er aanzienlijke troepen blijven”, zei Blinken. Hij beloofde dat de Verenigde Staten de samenwerking met Oekraïne versterken zodat Oekraïne zichzelf kan beschermen. De Amerikanen leveren hulp aan Oekraïne sinds de annexatie van de Krim.

Voorafgaand aan de ontmoeting verklaarde Blinken namens president Joe Biden de soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid van Oekraïne belangrijk te vinden. Zijn bezoek aan het Europese land is het eerste van een belangrijke Amerikaanse functionaris aan Kiev sinds Biden in januari aantrad als president.