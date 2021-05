ING en chipbedrijven drukken AEX in het rood

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in het rood op 710,82 punten. De hoofdindex won woensdag nog 2,5 procent. De MidKap daalde een fractie tot 1045,68 punten. Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen bleef vrijwel vlak in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England.

ING zakte 1,8 procent in de AEX ondanks beter dan verwachte resultaten van het concern. De bank merkte met name in Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten, nu de spaarrentes heel erg laag zijn en geld op de spaarrekening dus vrijwel niets meer oplevert. Volgens analisten was het goede nieuws echter al in de aandelenkoers verwerkt.

Air France-KLM

Ook ArcelorMittal (min 0,5 procent) ging omlaag, terwijl het staalconcern naar eigen zeggen het sterkste kwartaal in tien jaar tijd achter de rug heeft. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML zakten tot bijna 3 procent in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. Heineken klom 2 procent. Concurrent AB InBev (plus 4,5 procent) zag de bierverkopen herstellen in het eerste kwartaal. De grootste brouwer ter wereld krijgt ook een nieuwe topman.

In de MidKap zakte Air France-KLM dik 2 procent. De luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis en leed opnieuw een zwaar kwartaalverlies. Topman Benjamin Smith sprak wel de hoop uit dat vaccinatieprogramma’s en de invoering van reispassen ervoor zullen zorgen dat het vliegverkeer weer op gang komt.

BioNTech

BioNTech kelderde 17 procent in Frankfurt. De Duitse farmaceut die samen met Pfizer een coronavaccin heeft ontwikkeld, dreigt flink wat inkomsten te verliezen door het voorstel om patenten op coronavaccins vrij te geven. De VS scharen zich achter het plan en ook Brussel is bereid om over het voorstel te praten. Ontwikkelingslanden vinden al langer dat de vaccins niet beschermd zouden moeten worden, zodat ook minder rijke landen hun bevolking sneller kunnen vaccineren tegen het coronavirus.

De euro was 1,2049 dollar waard, tegenover 1,2002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 65,31 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 68,69 dollar per vat.