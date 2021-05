Luchtvaartconcern Air France-KLM overweegt meer kapitaal aan te trekken in een poging de gehavende balans te repareren. De geplaagde maatschappij rekent erop dat de vraag naar vliegreizen in de zomer zal aantrekken, wat er ook voor moet zorgen dat de verliezen worden gestopt.

Financieel directeur Frédéric Gagey gaf in een toelichting op de kwartaalcijfers aan dat verschillende financiële instrumenten zoals de uitgifte van aandelen als optie worden bestudeerd. Aandeelhouders worden later deze maand gevraagd voorstellen goed te keuren om het vermogen van de luchtvaartmaatschappij te stutten.

Extra geld zou onder meer gebruikt kunnen worden om de langetermijnschuld van de maatschappij te verlagen. Die bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 14,2 miljard euro. Volgens topman Ben Smith remt die de balans van de onderneming. Smith had vorige maand al gemeld dat er mogelijk meer geld nodig was om Air France-KLM door de crisis te helpen, nadat de Franse staat andermaal te hulp schoot.

Cashcrisis

Volgens Gagey is er een zeer klein risico op een ‘cashcrisis”, tenzij het zomerseizoen ‘catastrofaal’ wordt. Vorige maand haalde Air France-KLM ruim 1 miljard euro op via een nieuwe aandelenemissie als onderdeel van een Frans reddingsplan van 4 miljard euro. Deze maatregel volgde op de 10,4 miljard euro aan staatsleningen en garanties die vorig jaar werden verstrekt.

Gagey wilde niet zeggen hoeveel de luchtvaartmaatschappij nog meer wil ophalen en zei alleen dat een deel daarvan afkomstig zou kunnen zijn van de Nederlandse regering, die nog steeds in gesprek is met de Europese Commissie over een reddingsoperatie voor KLM.

Lufthansa

De Duitse concurrent Lufthansa deed ook een beroep op staatssteun om de crisis door te komen. Aandeelhouders stemden deze week in met een kapitaalverhoging van maximaal 5,5 miljard euro. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft de capaciteitsplannen voor het jaar teruggeschroefd en verwacht 40 procent van het niveau van voor de crisis aan te bieden. In het eerste kwartaal werd nog geen vijfde van de vluchten uitgevoerd.

IAG, de eigenaar van onder andere British Airways, komt vrijdag met resultaten naar buiten.