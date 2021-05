Gratis coronatest voor Nederlanders die pendelen naar Duitsland

Vanaf deze donderdag kunnen Nederlanders die in Duitsland werken, zorg ontvangen of studeren zich gratis op corona laten testen. Er zijn acht locaties dicht bij de grens waar de test kan worden gedaan. Dat worden er de komende dagen twintig. Grenspendelaars kunnen een testmoment reserveren op een speciale website, grenstesten.nl.

Het kabinet heeft de gratis testvoorziening opgezet, omdat Duitsland een negatieve test eist van mensen die het land binnen willen. Dat kan voor pendelaars in de papieren lopen als ze telkens naar een commerciële teststraat moeten.

Degenen die gebruik willen maken van de gratis testmogelijkheid, moeten kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen en dat hun werkgever, onderneming, school, universiteit, zorgverlener of familielid aan wie mantelzorg wordt verleend, in Duitsland is gevestigd.