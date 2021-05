Beleggers schikken met NIBC over berichtgeving overname zakenbank

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) schikt met NIBC over de berichtgeving rond de overname van die Haagse zakenbank. Volgens de beleggersorganisatie had NIBC vorig jaar eerder moeten melden dat de Amerikaanse investeerder Blackstone mogelijk een bod op de bank wilde uitbrengen. Omdat NIBC die melding niet deed zouden beleggers schade hebben geleden. Want als beleggers op de hoogte waren geweest van de informatie, dan hadden zij hun aandelen waarschijnlijk niet of tegen een hogere prijs verkocht.

De VEB vond dat NIBC het voornemen van Blackstone vóór 14 februari 2020 voorbeurs publiek had moeten maken. NIBC betwist dit standpunt. Toch zijn de partijen een zogeheten minnelijke regeling overeengekomen. Daardoor ontvangen beleggers die lid zijn van de VEB en die in de dagen voor 14 februari vorig jaar nog aandelen hadden verkocht, een compensatie afhankelijk van het bedrag waarvoor ze hun stukken precies van de hand deden. Het maximaal door NIBC te betalen bedrag aan deelnemers aan de regeling is 115.000 euro.

NIBC verdween eerder dit jaar van de Amsterdamse beurs, nadat de overname door Blackstone was afgerond. Dat alles na het nieuws van februari vorig jaar nog zo lang duurde komt door strubbelingen in het overnameproces. Blackstone bereikte eerst een akkoord om NIBC over te nemen voor 9,85 euro per aandeel inclusief dividend. Maar NIBC besloot, na een oproep daartoe van de toezichthouders, tijdelijk geen dividend uit te keren vanwege de coronacrisis. Daarop ging Blackstone opnieuw onderhandelen met de grootaandeelhouders van de Haagse bank en rolde er een lager bod uit. Uiteindelijk werd NIBC gewaardeerd op ruim 1 miljard euro.