Farmaceuten: vrijgeven patenten coronavaccin helpt niet

Het vrijgeven van patenten op coronavaccins is niet het juiste antwoord op de wereldwijde vaccinschaarste. Dat schrijft de internationale federatie van farmaceuten in een verklaring waar desgevraagd in ieder geval Pfizer achter staat. Volgens de farmaceutische industrie zorgt het vrijgeven van patenten niet tot meer vaccins, maar voor ontwrichting van de vaccinproductie en -distributie.