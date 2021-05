Air France-KLM zakt op drukke beursdag na miljardenverlies

Het aandeel Air France-KLM werd donderdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis en leed opnieuw een zwaar verlies. Naast de resultaten van Air France-KLM kregen beleggers wederom een stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken van grote ondernemingen als ING, ArcelorMittal, Société Générale, Volkswagen en UniCredit. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag naar buiten komt.

Air France-KLM zakte 1,7 procent in de MidKap. Door de coronacrisis blijven reizigers massaal weg vanwege de reisbeperkingen en lockdownmaatregelen en leed de luchtvaartmaatschappij in het eerste kwartaal een verlies van 1,5 miljard euro. Topman Benjamin Smith sprak wel de hoop uit dat vaccinatieprogramma’s en de invoering van reispassen ervoor zullen zorgen dat het vliegverkeer weer op gang komt. Smith benadrukte verder dat Air France-KLM de komende maanden sterk op de kosten zal blijven letten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 715,27 punten. De hoofdindex won woensdag al 2,5 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 1050,22 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

ING

ING daalde 0,9 procent in de AEX ondanks beter dan verwachte resultaten van het concern. De bank merkte met name in Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten, nu de spaarrentes heel erg laag zijn en geld op de spaarrekening dus vrijwel niets meer oplevert. Ook ArcelorMittal (min 1 procent) werd lager gezet, terwijl het staalconcern naar eigen zeggen het sterkste kwartaal in tien jaar tijd achter de rug heeft. De onderneming zag de vraag naar staal sterk toenemen doordat economieën langzaamaan weer herstellen van de coronacrisis.

In de MidKap sloot metalenspecialist AMG de rij met een min van 5,5 procent na publicatie van de kwartaalresultaten. Bij de kleinere bedrijven verloren bouwer BAM en veevoerbedrijf ForFarmers 2,3 procent en 5,2 procent na tegenvallende handelsberichten.

Société Générale

In Parijs won Société Générale 5 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Franse bank. UniCredit steeg bijna 5 procent in Milaan. De Italiaanse bank wist in het eerste kwartaal weer winst te boeken na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Het concern hoefde door de aantrekkende economie minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

De euro was 1,2023 dollar waard, tegenover 1,2002 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 65,60 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 69,03 dollar per vat.