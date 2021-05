CM.com regelt ook komende jaren berichtenverkeer voor overheid

CM.com regelt al jaren communicatiediensten voor de Nederlandse overheid. Het bedrijf is gespecialiseerd in communicatie via apps als Whatsapp, Apple Business Chat en Twitter Direct Messaging tussen bedrijven en klanten. CM.com rekent ook bedrijven als Albert Heijn, BMW en luxeconcern LVMH tot zijn klanten en biedt tevens GGD’s telefoondiensten aan voor coronatests. Van het bedrijf is verder bekend dat het wil groeien op het gebied van betaalverwerking.

Het nieuwe contract met de overheid, dat het bedrijf donderdag aankondigde, is jaarlijks waarschijnlijk goed voor zo’n 6 miljoen euro aan omzet. Omdat het om een achtjarige deal gaat raamt CM.com de totale waarde van de klus op 48 miljoen euro.