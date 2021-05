‘Nederlanders willen ook dit jaar op vakantie in eigen land’

Nederlanders willen ook dit jaar het liefst weer in eigen land op vakantie. Daarbij is natuurgebied de Veluwe het meest gewild voor een langere vakantie en willen mensen graag naar Amsterdam als stedentrip. Ook heeft de coronacrisis de Nederlandse reiziger voorzichtiger gemaakt, concludeert merkadviesbureau Hendrik Beerda.

De meeste Nederlanders willen na 15 mei toch liever ‘veilig’ op vakantie in eigen land, merkt het adviesbureau. Tot die datum adviseert de overheid nu nog om niet naar het buitenland te reizen. Nederlanders spelen komende zomer nog ‘op safe”. ‘We moeten eerst even vertrouwen tanken, voordat we weer massaal met het vliegtuig naar verre oorden vertrekken”, aldus Hendrik Beerda.

Vakantiegangers die wel de grens overgaan, gaan liever met de auto dan het vliegtuig. Van de buitenlandse bestemmingen worden de Ardennen en Duitsland als veiligste opties gezien, schrijft het bureau, dat duizenden mensen bevroeg in een onderzoek ontwikkeld met de Universiteit van Amsterdam.

Populaire bestemmingen

Onder de populairste vakantiebestemmingen in Nederland vallen onder meer de Veluwe, Limburg en Gelderland. Senioren gaan vanwege de wandel- en fietsroutes graag naar de Veluwe, bij jongeren tot 30 jaar staat een stedentrip naar Amsterdam bovenaan het wensenlijstje zodra de coronabeperkingen voorbij zijn.

Favoriete vakantieplaatsen in coronatijd zijn onder meer Amsterdam, Maastricht en Scheveningen. Hoewel Utrecht normaal gesproken ook in de top 100 favoriete vakantieplekken staat, ontbreekt deze nu in de lijst. De stad ontbeert volgens het bureau een toeristentrekker, waardoor mensen er liever een dagje gaan winkelen dan echt op vakantie willen.