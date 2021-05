Tokio acht verlenging van noodtoestand nodig

Tokio is een van de vier Japanse prefecturen waar sinds 25 april de noodtoestand geldt vanwege een toename van het aantal besmettingen. Deze maatregel duurt tot begin volgende week. Tokio gaat met de centrale regering overleggen over een verlenging van de noodtoestand, die onder meer bestaat uit het weren van publiek bij sportwedstrijden en de sluiting van grote winkelcentra.

Japan hoopte met een ‘korte en krachtige’ noodtoestand de vierde golf in bedwang te houden, maar deze heeft vooralsnog niet het gewenste effect gehad. Gouverneur Yuriko Koike van Tokio roept daarom de inwoners op hun bewegingen verder te beperken. In de aanloop naar de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad, die eind juli beginnen, zijn er grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus.

De autoriteiten in Tokio vrezen dat de huidige golf groter zal worden dan de derde golf in januari. Begin april is het het besmettingen in Japan weer toegenomen. Er worden nu regelmatig 4000 tot 5000 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. In februari en maart waren dat er op de meeste dagen niet meer dan 2000.