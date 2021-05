Air France-KLM en ING in focus op drukke beursdag

Op het Damrak gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de kwartaalberichten van Air France-KLM en ING. Ook staalproducent ArcelorMittal en bouwbedrijf BAM gaven een update over de stand van zaken. Buiten het Damrak kwamen grote Europese concerns als Société Générale, Volkswagen, Henkel en UniCredit met cijfers. Verder wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag naar buiten komt.

Air France-KLM leed in het eerste kwartaal een verlies van 1,5 miljard euro. Door de coronacrisis blijven reizigers weg. Ook reisrestricties en lockdownmaatregelen deden de prestaties van de luchtvaartmaatschappij geen goed. Het verlies was wel kleiner dan de 1,8 miljard euro in de eerste drie maanden van 2020. Topman Benjamin Smith sprak de hoop uit dat vaccinatieprogramma’s en de invoering van reispassen ervoor zullen zorgen dat het vliegverkeer weer op gang komt. Smith benadrukte verder dat Air France-KLM ook de komende maanden sterk op de kosten zal letten.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de drukke cijferdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters afwachtend te openen na de forse koerswinsten een dag eerder. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lange vakantieperiode, was de Nikkei een positieve uitschieter met een winst van 1,8 procent.

ING

ING voerde de kwartaalwinst met 50 procent op tot 1 miljard euro. Daarmee presteerde de bank beter dan analisten hadden voorzien. Met name in Duitsland en België merkte ING een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten en haalde het concern meer inkomsten uit commissies binnen.

Staalconcern ArcerloMittal heeft naar eigen zeggen het sterkste kwartaal in tien jaar tijd achter de rug. De onderneming zag de vraag naar staal sterk toenemen, waarbij er ook meer staal werd verscheept. Dat komt vooral omdat economieën langzaamaan weer aan het herstellen zijn van de coronacrisis.

Farmaceutische sector

De farmaceutische sector staat ook in de belangstelling. De Verenigde Staten scharen zich achter een voorstel om patenten op coronavaccins vrij te geven. Ontwikkelingslanden betogen al langer dat de vaccins niet beschermd zou moeten worden, zodat ook minder rijke landen snel grote delen van de bevolking kunnen vaccineren tegen Covid-19.

De euro was 1,2008 dollar waard, tegenover 1,2002 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 65,79 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 69,18 dollar per vat.