Na overleven is aandacht KLM nu gericht op herstel

Bij luchtvaartmaatschappij KLM is de blik inmiddels gericht op het herstel van de crisis. Daarmee is de maatschappij volgens topman Pieter Elbers inmiddels een fase verder waar de aandacht vorig jaar louter lag op overleven. Bij stap drie van het crisisherstel gaat de aandacht ook weer naar de verdere toekomst. Zo ver is het nu nog niet.

KLM wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis. De Nederlandse maatschappij kende een heel moeizaam eerste kwartaal van 2021. Dat kwam volgens Elbers onder andere door de opgelegde reisrestricties, testverplichtingen, vliegverboden en andere zaken die reizen ontmoedigden.

KLM zag de passagiersstroom in de eerste maanden van 2021 met ruim 77 procent opdrogen. In totaal stapten 1,4 miljoen reizigers aan boord van een KLM-vlucht. Vliegtuigen zaten daarbij in doorsnee voor nog geen derde vol. Ondanks maatregelen om de kosten te drukken sloot KLM een kwartaal andermaal af met een stevig verlies.

Noodsteun

Zusterbedrijf Air France, dat ook dieprode cijfers schreef, klopte onlangs met succes aan voor extra steun om de zomermaanden door te komen. Volgens Elbers is extra steun in de vorm van ‘cash’ bij KLM nu niet nodig. Vorig jaar verzekerde KLM zich van 3,4 miljard euro aan noodsteun met leningen en garanties. Daarvan was eind 2020 volgens Elbers 940 miljoen euro gebruikt. ‘Wij hebben dus nog voldoende vaste grond onder de voeten”, merkt hij op. Bijkomend voordeel is dat KLM, zolang er geen verdere steun nodig is, ook geen start- en landingsrechten op Schiphol hoeft in te leveren. Daarover loopt de discussie met Brussel volgens hem nog wel door.

De verkregen noodsteun zal wel ooit moeten worden terugbetaald. Elbers denkt niet dat de rekening in zijn geheel naar reizigers wordt doorgeschoven, door de ticketprijzen te verhogen. Volgens de KLM-baas zal vliegen ook niet elitair worden. Daarvoor is ook de concurrentie in de markt te groot.

Consolidatie

Elbers denkt wel dat de huidige crisis tot consolidatie in de sector zal leiden. Dat hebben volgens de KLM-baas ook eerdere crises bewezen zoals na de aanslagen in New York in 2001 en de problemen rond de uitbraak van het SARS-virus twee jaar later. Elbers wijst bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten waar de markt al veel meer geconsolideerd is.

De KLM-baas zegt wel dat nu vaart moet worden gemaakt om uit de crisis te komen. Hij put hoop uit de snelle uitrol van vaccins en de mogelijkheid om bijvoorbeeld binnen Europa met een soort van coronapaspoort vrij te reizen, zoals Brussel wil toestaan.

Bij de fusie van Air France en KLM in 2004 voorspelden bestuurders al dat er een consolidatieslag zou plaatsvinden, waarbij het voor maatschappijen van belang is om een sterke partner te hebben. Volgens Elbers is het zaak dat Air France-KLM straks een van de bovenliggende partijen is. ‘We moeten snel weer fit en gezond zijn om mee te doen in het concurrentiespel”, besluit hij.