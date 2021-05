Australië onderzoekt eerste coronabesmetting in Sydney in maand

De Australische autoriteiten proberen de bron te achterhalen van de eerste lokale coronabesmetting sinds een maand tijd in Sydney, de grootste stad van het land. Autoriteiten tasten in het duister over hoe de 50-jarige man besmet zou kunnen zijn geraakt.

De deelstaat New South Wales heeft tientallen bedrijven die de man in de afgelopen dagen heeft bezocht attent gemaakt op de besmetting. Een minister van de deelstaat is in zelfisolatie gegaan nadat bleek dat hij tegelijkertijd met de coronapatiënt in een restaurant is geweest. Hij is wel negatief getest.

In het rioolwater van meerdere buitenwijken van Sydney zijn onlangs sporen van het coronavirus aangetroffen. New South Wales roept duizenden bewoners op om zich bij de mildste klachten al te laten testen.