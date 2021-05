UWV opent loket voor vijfde periode loonsteun

‘Er is door onze medewerkers hard gewerkt om te zorgen dat het loket al op 6 mei open kan, ruim tien dagen eerder dan het aanvankelijke plan”, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. Dit maakt het volgens haar mogelijk voor werkgevers om nog vóór de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot binnen te hebben. ‘En we zijn dit keer ook langer open, tot en met de laatste dag van deze NOW-periode, 30 juni”, benadrukt Helder verder.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Dat daar veel behoefte aan was, bleek al op de eerste dag van de zogenoemde NOW 1.0, toen er meteen tienduizenden verzoeken binnenkwamen.

De voorwaarden in deze vijfde periode NOW zijn ongewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. Zijn kunnen maximaal 85 procent van de betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid.