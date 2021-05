‘Hopelijk een kwartaal zonder tegenvallers voor BAM’

Bouwbedrijf BAM is het eerste kwartaal van dit jaar hopelijk zonder tegenvallers doorgekomen. Dat is althans waarop marktkenners hopen. De onderneming, die later op donderdag de boeken opent, moest de laatste tijd meermaals afschrijven op probleemprojecten.

Het eerste kwartaal is doorgaans vanuit seizoensoogpunt het zwakste kwartaal van BAM. Dat komt vooral door de impact van het winterse weer op infrastructurele projecten. Niet duidelijk is of BAM weer afschrijvingen moet doen op individuele projecten. Ook de impact van de coronacrisis op de resultaten is ongewis. De ramingen van analisten voor de brutowinst in het kwartaal verzameld door ING lopen uiteen van een verlies van bijna 10 miljoen tot een plus van ruim 11 miljoen.

BAM kondigde eerder aan zijn organisatie verder te stroomlijnen. De bouwer gaf eerder aan te verwachten dat de meeste projecten van BAM International dit jaar gereed zullen komen. Het onderdeel dat wereldwijd actief is zadelt BAM aanhoudend op met verliezen. De verkoop van de helft van de PPP-tak, dat zich bezighoudt met publiek-private samenwerkingen, zorgde ook voor wat lucht op de balans.

BAM zei bij de publicatie van de jaarcijfers over 2020 op schema te liggen met zijn plan om structureel 100 miljoen euro aan kosten per jaar te besparen. BAM gaat zich in zijn nieuwe strategie ook meer richten op markten en projecten waarin het goed presteert en de concurrentie aankan. In Duitsland en België wil BAM operationele verbeteringen doorvoeren. In sommige gevallen zullen onderdelen van de hand worden gedaan.