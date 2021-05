Analisten rekenen op hogere kwartaalwinst ING

In het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, werd duidelijk dat de virusuitbraak en beperkende maatregelen grote economische schade zouden veroorzaken. Net als andere grote banken zag ING zich toen genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald, waardoor de winst hard daalde.

De markt let ditmaal weer scherp op de rentemarge. Het verdienmodel van banken staat al heel lang zwaar onder de druk door de lage rentes. Niet voor niets lopen de spaarrentes steeds verder terug.

De kenners houden er rekening mee dat de baten bij de bank nog wat lager zullen liggen dan een jaar terug. De coronapandemie en de strenge lockdownmaatregelen drukten vorig jaar al op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Afgelopen maanden zat een deel van de Nederlandse economie nog steeds op slot.

ING is de laatste tijd veel bezig met reorganiseren. De digitalisering van de bank is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. In maart werd bekend dat meer dan de helft van de Nederlandse bankkantoren wordt gesloten. Daardoor gaan er 440 banen verloren. Die ingreep kwam bovenop maatregelen die in november al werden aangekondigd. Toen gaf de bank aan dat er ongeveer duizend banen werden geschrapt bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Hoeveel banen daardoor in Nederland zouden verdwijnen, moest nog worden besloten.