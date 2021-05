Meer investeringen in nieuwe winkels ondanks toenemende leegstand

Het aantal leegstaande winkelpanden stijgt, maar toch werd in 2020 een stuk meer geld geïnvesteerd in nieuwe winkels dan het jaar daarvoor. Dat staat in een rapport van ABN AMRO. Vanwege de coronapandemie, de gedwongen winkelsluitingen en de toenemende mate waarin mensen online winkelen worden winkelpanden steeds minder waard.

Het aantal leegstaande winkelpanden steeg afgelopen jaar met 167 tot 16.241 panden. Dat is landelijk ruim 7 procent van alle winkelpanden, hoewel dat percentage in binnensteden bijna dubbel zo hoog is. De geringe toename is volgens ABN AMRO te danken aan de financiële coronasteun van de overheid. Wanneer die de tweede helft van dit jaar wordt afgebouwd, nemen ook faillissementen en leegstand toe, denkt de bank.

Doordat winkels tijdens de coronapandemie minder worden bezocht en mensen steeds vaker online shoppen, daalde de waarde van de totale voorraad aan winkelvastgoed het afgelopen jaar met bijna 6 procent. Die krimp blijft zich volgens de samenstellers van het rapport de komende jaren doorzetten.

Ondanks de slechte vooruitzichten werd in 2020 bijna 15 procent meer geïnvesteerd in nieuwe winkels, 107 miljoen euro in totaal. Dat komt volgens het rapport doordat nieuwbouwtrajecten doorgaans jaren duren, waardoor de economische omstandigheden van nu met vertraging worden vertaald in het aantal afgegeven bouwvergunningen.