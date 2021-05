Sterke economische data zetten Dow-Jonesindex op record

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Daarbij sloot de Dow-Jonesindex op een nieuwe recordstand. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit. Beleggers putten moed uit sterke economische data en meevallende kwartaalcijfers van verschillende grote bedrijven. Farmaceuten en enkele techbedrijven verloren nadat de VS zich achter het vrijgeven van patenten op coronavaccins hadden geschaard.