Jeff Bezos wil in juli eerste toeristen naar ruimte brengen

Blue Origin, het commerciële ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos, wil op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Het is de bedoeling dat zij naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. Daar zijn ze een paar minuten gewichtloos en zien ze de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig met de passagiers naar het oppervlak van de aarde. Het vaartuig gaat niet hoog en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen.

Blue Origin heeft de plannen woensdag naar buiten gebracht. Het ruimtevaartuig heet New Shepard. Aan boord is plek voor zes betalende reizigers. De prijs van een vlucht is niet bekendgemaakt, maar een ticket zou enkele tonnen kosten. Bezos, de rijkste persoon ter wereld, is vooral bekend als oprichter van Amazon.

Concurrent SpaceX van zakenman Elon Musk (PayPal, Tesla) brengt al professionele astronauten naar ruimtestation ISS. Later dit jaar wil hij een paar burgers een kans geven om naar de ruimte te gaan. Musk wil over een paar jaar een Japanse zakenman een rondje rond de maan laten vliegen. Bovendien moet SpaceX over een paar jaar astronauten op de maan zetten en ze veilig terug naar de aarde brengen. Musk kreeg die miljardenopdracht van ruimtevaartorganisatie NASA. Concurrent Blue Origin, die naast de order greep, vecht het besluit aan.

Een ander ruimtevaartbedrijf, Virgin Galactic van Richard Branson, wil dit of volgend jaar ook de eerste mensen naar de ruimte laten reizen.