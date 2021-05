Trump: corrupte sociale media moeten prijs betalen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat sociale media worden aangepakt. Die platforms hadden hem namelijk verwijderd nadat Trumps aanhangers in januari het Capitool hadden bestormd. De menigte was ervan overtuigd, net als Trump zelf, dat hij de presidentsverkiezingen had gewonnen, en niet de huidige president Joe Biden.

Het interne ‘gerechtshof’ van Facebook en dochter Instagram bepaalde woensdag dat de schorsing van Trump terecht was, hoewel het zogeheten Oversight Board het niet in orde vond dat de schorsing ‘voor onbepaalde tijd’ was. Dat is volgens de toezichthouders te vaag.

Eerder hadden Twitter en Google-dochter YouTube Trump al geblokkeerd. ‘Wat Facebook, Twitter en Google hebben gedaan is een totale schande voor ons land. Vrije meningsuiting is afgenomen van de president omdat de radicaal-linkse gekken bang zijn voor de waarheid”, liet Trump woensdag in een verklaring weten. Hij voegde er aan toe: ‘deze corrupte socialemediabedrijven moeten een politieke prijs betalen en moeten nooit meer de kans krijgen om ons verkiezingsproces te vernietigen.’