Canada eerste land dat coronavaccin Pfizer goedkeurt voor tieners

In Canada kunnen binnenkort ook kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het land heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Canada is het eerste land dat een coronavaccin goedkeurt voor kinderen. Het Pfizer-vaccin is net zo veilig voor tieners als voor volwassenen, zei de Canadese gezondheidsbestuurder Supriya Sharma.

Pfizer en BioNTech hebben ook in de Verenigde Staten en Europa gevraagd om goedkeuring van het vaccin voor kinderen. In Europa buigt de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich erover. Dat oordeel komt waarschijnlijk in juni. Het Pfizer-vaccin is in Europa al goedgekeurd voor iedereen van 16 jaar en ouder.

In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen gevaccineerd. De Gezondheidsraad adviseert om het Pfizer-vaccin ook toe te dienen aan 16- en 17-jarigen met grote medische risico’s, zoals bloedkanker, ernstig nierfalen, immuunstoornissen, morbide obesitas of het syndroom van Down.