Zanger en model Nick Kamen (59) overleden

De Britse zanger en model Nick Kamen is overleden. Dat heeft een vriend van de familie bevestigd aan het Britse BBC news. De artiest, bekend van onder meer zijn hit I Promised Myself uit 1990, is 59 jaar geworden. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend.

Kamen verwierf in de jaren 80 bekendheid door zijn hoofdrol in een commercial van spijkerbroekenmerk Levi’s, waarin hij in boxershorts wacht in een wasserette tot zijn broek gewassen is. Na het verschijnen van de reclame werd hij al gauw gezien als een sekssymbool. Ook was hij bekend van het door Madonna geschreven liedje Each Time You Break My Heart. Het lied belandde in 1986 in de top 10 van de Nederlandse Top 40.

Onder meer Culture Club-zanger Boy George reageert op het overlijden van de artiest. ‘R.I.P. voor de mooiste en liefste man”, schrijft hij op Instagram.