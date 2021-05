AEX toont stevig herstel onder aanvoering van Signify en ASML

De Amsterdamse AEX-index liet woensdag een stevig herstel zien onder aanvoering van verlichtingsbedrijf Signify en chipmachinemaker ASML. Signify ging vooruit dankzij een adviesverhoging en koopjesjagers pikten de chipaandelen weer op na de zware verliezen een dag eerder. Ook vielen de handelsberichten van DSM, Wolters Kluwer, OCI en TKH Group in de smaak bij beleggers. Een sterker dan verwachte toename van de activiteit in de dienstensector van de eurozone in april zorgde eveneens voor optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,8 procent op 709,24 punten. De hoofdindex zakte dinsdag nog ruim 2 procent en sloot voor het eerst sinds 31 maart onder de 700 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1037,86 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

Sterkste stijger in de AEX was verlichtingsbedrijf Signify met een winst van 4,8 procent dankzij een koopadvies van ING. ASML volgde met een plus van 3,5 procent. Wolters Kluwer steeg dik 3 procent. De informatieleverancier herhaalde in een tussentijds handelsbericht zijn winstverwachting voor dit jaar. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway voerde de schaarse dalers aan met een min van 1,5 procent.

DSM

DSM klom 2,4 procent. Het bedrijf sprak van een ‘zeer goede’ start van het jaar ondanks de aanhoudende uitdagingen door de coronacrisis. Dankzij een sterker dan verwachte vraag naar vezels en andere producten die door zijn materialentak worden gemaakt, is DSM optimistischer geworden over de jaarresultaten.

In de MidKap gingen kunstmestproducent OCI (plus 6,6 procent) en technologiegroep TKH (plus 3,8 procent) aan kop. De bedrijven verhoogden hun prognoses dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Heijmans won 1,2 procent bij de kleinere bedrijven, ondanks dat de bouwer een ‘aanzienlijke claim’ van netbeheerder TenneT boven het hoofd hangt. Uit een tussenvonnis in een arbitragezaak bleek dat TenneT in 2018 rechtmatig handelde toen het bedrijf een contract met Heijmans voor de bouw van nieuwe hoogspanningsmasten opzegde.

DHL

In Frankfurt steeg Deutsche Post DHL Group 4 procent. De Duitse post- en pakketbezorger boekte een recordresultaat in het eerste kwartaal door de sterke toename van onlinewinkelen tijdens de lockdowns. Hugo Boss klom 5 procent. Het Duitse modehuis voorziet een herstel van de verkopen door de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen.

De euro was 1,1998 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 66,36 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 69,62 dollar per vat.