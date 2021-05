Indiase delegatie G7-top in isolatie na positieve coronatesten

Twee leden van de Indiase delegatie bij de G7-top in Londen zijn positief getest op het coronavirus. De hele delegatie gaat volgens de Britse regering in isolatie. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zal de vergaderingen van woensdag digitaal bijwonen.

Jaishankar is volgens Sky News zelf niet positief getest op het coronavirus. De Britten zeggen te betreuren dat hij de vergaderingen niet in persoon kan bijwonen. De vervolgstappen na de positieve testen zijn volgens de autoriteiten in lijn met de strenge protocollen die voor de top zijn opgesteld. Daarin staat onder meer dat alle aanwezigen dagelijks worden getest.

De driedaagse G7-top begon maandag. Het is voor het eerst in twee jaar dat de buitenlandministers van de G7-landen fysiek bijeenkomen. India behoort niet tot een van die landen, maar is net als Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Korea aanwezig op uitnodiging van de Britten.

India kampt sinds vorige maand met een zware tweede coronagolf. Onder meer door het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer met India beperkt vanwege de vele besmettingen en zorgen over een Indiase variant van het coronavirus.