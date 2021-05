Maersk: problemen containervracht houden nog hele jaar aan

De huidige problemen met containervracht houden vermoedelijk nog het hele jaar aan. Dan gaat het onder andere om tekorten aan containers in Azië, vertragingen en meer vraag naar containers dan aanbod op sommige routes. Die verwachting heeft de Deense rederij A.P. Møller - Maersk uitgesproken. Dat bedrijf had door de hoge vraag een ‘uitzonderlijk sterk’ eerste kwartaal.

‘De sterke vraag leidde tot opstoppingen, maar ook tot een capaciteitsgebrek waardoor de tarieven voor containervervoer naar recordniveaus zijn gestegen”, verklaarde topman Søren Skou van Maersk, de kortere naam die het bedrijf internationaal voert. De Deense rederij zag zijn omzet daardoor met haast een derde stijgen tot 12,9 miljard dollar. De winst explodeerde van 209 miljoen dollar in de eerste drie maanden van vorig jaar, naar 2,7 miljard dollar in de afgelopen periode.

Doordat de coronapandemie met name in China al vrij snel onder controle was, konden fabrieken in dat land volop produceren, terwijl dat in andere regio’s niet lukte. Daardoor ontstonden er wel tekorten aan containers in China, omdat er minder goederen werden terugvervoerd naar het Aziatische land. In regio’s als Europa en de Verenigde Staten zijn er dan weer containeroverschotten.

Suezkanaal

Ook de situatie rond het Suezkanaal zorgt nog altijd voor vertragingen. Eind maart was het kanaal ongeveer een week geblokkeerd doordat een containerschip overdwars was vastgelopen. De vertragingen bij het kanaal zijn weliswaar opgelost, maar in havens is nog altijd veel drukte.

Vorige week verhoogde Maersk zijn omzet- en winstverwachting al vanwege de marktomstandigheden.