India meldt opnieuw recordaantal doden als gevolg van coronavirus

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in India is de afgelopen 24 uur toegenomen met een recordaantal van 3780, melden de gezondheidsautoriteiten woensdag. Daarnaast werden 382.315 nieuwe besmettingen vastgesteld in het land.

Het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in India passeerde dinsdag de twintig miljoen. Ruim 200.000 inwoners van het land zijn sinds het begin van de pandemie overleden.

Medische experts vermoeden dat het dodental en het aantal besmettingen in werkelijkheid vijf tot tien keer groter is dan wat officieel is vastgelegd. Dat komt doordat niet iedereen zich bij ziekteverschijnselen laat testen. Vermoedelijke coronasterfgevallen worden door de autoriteiten niet meegenomen in de cijfers.

Grote gezondheidscrisis

Sinds begin april is het aantal positieve tests flink gestegen, waardoor India in een grote gezondheidscrisis is beland. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Zo is er onder meer een tekort aan bedden en medicijnen. Veel mensen overlijden in ambulances, terwijl ze wachten op een bed of zuurstof. Mortuariums en crematoriums kunnen het grote aantal doden niet aan.

Daarnaast zijn er problemen met de bevoorrading en bezorging van coronavaccins, waardoor het aantal vaccinaties in het land afneemt. Per dag worden nu nog zo’n 1,5 miljoen mensen ingeënt. Tijdens de piek van het aantal dagelijkse vaccinaties een maand geleden lag dat veel hoger.