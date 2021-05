Benzineprijzen stijgen, adviesprijs E10 evenaart recordstand

Voor een liter E10 (Euro95) geldt sinds woensdag een adviesprijs van 1,895 per liter, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers. Daarmee evenaart de benzineprijs de hoogste stand ooit die in 2012 werd bereikt.

De olieprijs stijgt woensdag weer na berichten dat de Amerikaanse voorraden van olie- en benzine zouden zijn afgenomen, omdat de bedrijvigheid in de grootste economie ter wereld weer toeneemt. Ook wereldwijd gaan steeds meer economieën open wat de vraag naar brandstoffen stuwt.

UnitedConsumers houdt sinds begin deze eeuw dagelijks de brandstofprijzen bij op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. De prijs voor een liter benzine van 1,895 euro is een evenaring van de recordprijs die begin oktober 2012 gold.

Diesel

Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,525 euro. Die brandstof was medio oktober 2012 het duurst met een adviesprijs van 1,558 euro. UnitedConsumers merkt op dat pomphouders kunnen afwijken van de adviesprijzen.

De benzineprijs is opgebouwd uit productiekosten en winstmarge. Daarnaast geldt een btw van 17 procent op de totaalprijs en 43 procent accijns, een vast bedrag per liter benzine en diesel en per kilogram lpg. Voor diesel ligt de accijns met 34 procent iets lager. De overheid stelt ieder jaar de hoogte van de accijns vast.

Voor een vat Brentolie, olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, moest woensdag bijna 70 dollar worden betaald. Ook voor Amerikaanse olie moest meer worden betaald. De zogeheten WTI-olie wordt momenteel voor dik 66 dollar per vat verhandeld.