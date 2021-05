‘Pinbetalingen flink opgelopen sinds coronaversoepelingen’

Nederlanders pinnen weer veel vaker sinds de versoepeling van de coronamaatregelen van vorige week. Volgens ING is de heropening van de terrassen en het feit dat je nu weer zonder afspraak een winkel in kan goed terug te zien in de cijfers.

De pinomzet van winkels in non-food is voor zover de bank dat kan overzien sinds 28 april flink verbeterd. Modewinkels, waar eerder al op afspraak mocht worden geshopt, noteerden bijna een verdubbeling ten opzichtige van dezelfde dagen een week eerder. Bij winkels in vrijetijdsspullen ging het om een toename van 48 procent en in cafés en restaurants werd voor 40 procent extra gepind. Die laatste groep moest het wat betreft pinnen eerder nog hebben van mensen die bestellingen kwamen afhalen.

Ook bij bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels was een sterke toename te zien. Daar was volgens ING sprake van 36 procent meer omzet uit pinbetalingen aan de kassa.

Toch is de situatie nog niet terug bij die van voor de crisis. Ondanks de recente toename ligt de pinomzet nog op veel plekken onder normaal, aldus ING. Daarnaast ligt het gemiddeld pinbedrag nog een stuk hoger dan gebruikelijk en wordt er dus nog wel steeds minder vaak met pin betaald.