Rutte opent Bevrijdingsdag met ontsteken Bevrijdingsvuur

Voordat het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken, is Rutte in het Kunstmuseum in Den Haag voor de 5 meilezing. Die wordt gehouden door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze geeft de speech vanuit Duitsland via een liveverbinding. Eigenlijk zou Merkel vorig jaar al spreken, op de 75e Bevrijdingsdag. Dat ging toen vanwege de pandemie niet door. Na Merkels speech gaan zij en Rutte met studenten in gesprek over het onderwerp vrijheid.

Op Bevrijdingsfestival.nl zijn de feestelijkheden net als vorig jaar te volgen, met muzikale optredens van meer dan tweehonderd artiesten en andere activiteiten.

Het Metropole Orkest verzorgt ‘s avonds vanuit Koninklijk Theater Carré in Amsterdam de afsluiting van Bevrijdingsdag.