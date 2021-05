Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen

Traditiegetrouw is om middernacht op het 5 Mei Plein in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Geert van Rumund, waarna veertien zogenoemde verschilmakers het vuur het land door brengen.

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurde voor Hotel de Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters.

Eerder op de avond was op de muren van het hotel een show te zien van de verschilmakers. Dit zijn mensen met een indrukwekkend verhaal, die vanaf nu jaarlijks door de organisatie Wageningen45 worden benoemd. Zij mogen in de nacht van 4 op 5 mei verblijven in Hotel de Wereld en vertellen over oorlog, vrijheid, angst, over (niet) jezelf kunnen zijn, over heldendaden, over verering en over liefde. Onder hen zijn dit keer Splinter Chabot, Ruben Hein, Lakshmi, Loiza Lamers, Masood Eslami en Ellen ten Damme.

De ceremonie, die de overgang markeert van het herdenken op 4 mei naar het vieren op 5 mei, was rechtstreeks te zien op tv bij de NOS en Omroep Gelderland.