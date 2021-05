Trump lanceert platform op website na ban sociale media

Oud-president Donald Trump heeft op zijn website een soort communicatieplatform gelanceerd dat hem in staat moet stellen weer digitaal met zijn aanhangers contact te onderhouden. De Amerikaanse politicus en zakenman werd na de bestorming van het Capitool in januari verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube omdat hij aanhangers zou hebben opgehitst.

Nieuwszender Fox meldt dat mensen op het platform genaamd From the Desk of Donald J. Trump zijn berichten, foto’s en video’s kunnen doorposten naar Twitter en Facebook, maar een reactie achterlaten of in discussie gaan kan niet. ‘Een baken van vrijheid verrijst. Een plek om vrij en veilig te spreken”, is te lezen in een clipje op de site.

‘Dit is slechts eenrichtingscommunicatie”, is het commentaar van een betrokkene tegen Fox News. ‘Dit systeem geeft Trump de mogelijkheid te communiceren met zijn volgers.’

Trump heeft eerder gezinspeeld op het creëren van een eigen mediaplatform, nu hij in ongenade is gevallen bij de kanalen waar hij voorheen veel publiek trok. Of het initiatief op zijn website donaldjtrump.com daar deel van uitmaakt is onduidelijk.

Het komt in ieder geval een dag voordat het ‘gerechtshof’ van Facebook en Instagram, het Oversight Board, oordeelt of Trump terecht is verwijderd. Facebook verdreef Trump voor onbepaalde tijd van zijn platforms na de rellen van 6 januari in Washington. De ban op Twitter is permanent, bevestigt het bedrijf tegen Fox.