Verkiezingen Madrid gewonnen door ‘rebellerende’ regiopresident

De verkiezingen in Madrid en omstreken zijn gewonnen door zittend regiopresident Isabel Diaz Ayuso en haar rechts-conservatieve Partido Popular (PP). Volgens peilingen krijgt de partij 62 tot 65 van de 138 zetels in het regioparlement, een ruime verdubbeling.

De 42-jarige Ayuso won de steun van veel Madrilenen door de linkse regering van Spanje te trotseren, die haar onder druk zette om bars en restaurants te sluiten om zo de coronapandemie in te dammen. In plaats daarvan gaf ze voorrang aan de economie en het sociale leven, wat veel bareigenaars en restauranthouders tevreden stelde.

Ook veel Madrilenen die erom bekendstaan veelvuldig gebruik te maken van het bruisende nachtleven waren blij met dit beleid. Critici beschuldigen Ayuso ervan daardoor de gezondheidszorg te hebben verwaarloosd.

Impuls op nationaal niveau

Om aan de macht te blijven moet de PP mogelijk in zee met de extreemrechtse Vox-partij, die met 12 tot 14 zetels gelijk blijft of licht wint. De rechts-liberale partij Ciudadanos waarmee Ayuso in een coalitie zat, verloor volgens een van de peilingen al haar 26 zetels.

De PP heeft de regio Madrid de afgelopen 26 jaar bestuurd en de overtuigende overwinning geeft de partij waarschijnlijk een impuls op nationaal niveau, waar de Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) van Pedro Sanchez regeert. Die had 37 zetels, maar gaat nu terug naar 25 tot 28.

De rijke regio Madrid, waar ongeveer 7 van de 47 miljoen Spanjaarden wonen, registreerde maandag 369 gevallen van Covid-19 per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen, tegen een landelijk gemiddelde van 223. De bezetting van intensivecareafdelingen is ook het hoogst in Spanje, met bijna 45 procent.