Advocaat Apple poogt antitrustclaim Epic onderuit te halen

Op dag twee van het proces stond het verhoor van Epic-topman Tim Sweeney op de agenda. De advocaat van Apple probeerde het argument dat de App Store van Apple een ‘ommuurde tuin’ is ‘die ontwikkelaars in de val lokt’ en gebruikers aan zware voorwaarden onderwerpt af te zwakken.

Sweeney klaagde eerder in een email aan Sony, maker van de PlayStation, dat het spelen op verschillende platforms niet werd toegestaan. Dat was bij PlayStation pas in 2018 mogelijk. De Apple-advocaat wees erop dat het voor gebruikers van iOS-apparaten van Apple daarvoor al wel mogelijk was op verschillende hardwareplatforms te gamen.

Virtuele valuta

Ook staat Apple volgens de advocaat gamers toe om Epic’s in-game virtuele valuta te gebruiken die op andere platforms zijn gekocht bij het spelen van games op iOS-apparaten. Maar Sony, dat ook heeft geïnvesteerd in Epic, staat dergelijke cross-wallet play niet toe.

Epic beschuldigt Apple er juist van misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten afdragen. Het gaat volgens kenners om een van de belangrijkste rechtszaken in de Amerikaanse techwereld in jaren. Dat komt omdat hierin een verdienmodel van grote techbedrijven als Apple en ook Google ter discussie staat.

Epic en Apple zijn al sinds vorig jaar in een felle strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig besloot een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Epic kwam ook al met klachten tegen Apple in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Australië.