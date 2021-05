Biden wil 70 procent Amerikanen gevaccineerd op 4 juli

Als het aan president Joe Biden ligt zijn zeven op de tien Amerikaanse volwassenen op 4 juli gevaccineerd met minstens een dosis tegen het coronavirus. Op die feestdag vieren de VS elk jaar de onafhankelijkheid.

Het doel is dat dan 160 miljoen Amerikanen volledig zijn ingeënt, zodat het leven snel weer zijn normale gang kan nemen. Dat zijn er nu 105 miljoen. Van de Amerikanen hebben er 145 miljoen (56 procent) inmiddels één prik gehad.

Het Witte Huis wil dat coronavaccins terechtkomen op plekken waar ze ook daadwerkelijk worden gebruikt. Vaccins die bedoeld zijn voor staten waar blijkt dat minder wordt geprikt, worden doorgesluisd naar staten waar mensen wel hun mouw willen opstropen.

2,3 miljoen prikken

De vaccinatiegraad in de Verenigde Staten verschilt per staat, terwijl de voorraad wordt verdeeld op basis van het aantal volwassenen dat daar woont. Daardoor blijven er flesjes liggen. Biden heeft de gouverneurs van de staten dinsdag verteld dat die vaccins worden herverdeeld. Staten waar de vraag weer aantrekt, kunnen meer bestellen als ze dat willen en verliezen dus niet hun rechten.

Gemiddeld worden in de VS dagelijks 2,3 miljoen prikken gezet, terwijl dat er een paar weken terug nog 3,4 miljoen waren. Maandag waren het er slechts 1,2 miljoen, het laagste aantal sinds februari. Maar Bidens doel is al haalbaar als grofweg de helft van het gemiddelde tempo van de afgelopen maand wordt gehaald.