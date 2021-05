Nissan volgt voorbeeld Renault en verkoopt belang in Daimler

De Japanse autoproducent Nissan wil zijn belang in de Duitse branchegenoot Daimler verkopen. De aandelen hebben een waarde van bij elkaar zo’n 1,2 miljard euro. Het geld wil Nissan gebruiken voor de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden, een inspanning waar de hele autosector voor staat. Nissan-partner Renault verkocht eerder ook al zijn aandelen Daimler.

Nissan biedt ongeveer 16,4 miljoen Daimler-aandelen te koop aan. Net als Renault probeert Nissan zijn winstgevendheid te verbeteren. Ook wil de Japanse onderneming zijn portefeuille reorganiseren. Renault verkocht om soortgelijke redenen in maart al voor dik 1,1 miljard euro aan aandelen in het bedrijf achter Mercedes-Benz.

Nissan en Renault begonnen tien jaar geleden met projecten in samenwerking met Daimler. Projecten die voormalig Daimler-baas Dieter Zetsche en zijn collega van Nissan en Renault Carlos Ghosn optuigden waren niet erg succesvol. Mercedes schrapte wegens slechte verkoopcijfers de X-Klasse pick-up die gebaseerd was op de Nissan Navara. Verder maakten klanten de middelmatige kwaliteit van de kleine Citan bestelwagen, die onderdelen deelde met Renault, belachelijk. De geplande samenwerking voor een fabriek in Mexico verliep ook niet zoals gepland.

Autoshows

Ghosn en Zetsche hielden regelmatig gezamenlijke persconferenties op autoshows. Dat gebeurde voordat de Japanse politie de eerstgenoemde eind 2018 arresteerde op verdenking van financieel wangedrag. De arrestatie van Ghosn zorgde voor wanorde in de alliantie tussen Renault en Nissan.

Zetsche trad het jaar daarop terug uit zijn functies bij Daimler. De Duitse autoproducent heeft naar verluidt nog krap 9,2 miljoen aandelen Renault in handen.