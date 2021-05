Nederland herdenkt oorlogsdoden met twee minuten stilte

Met twee minuten stilte heeft Nederland dinsdagavond om klokslag 20.00 uur de oorlogsslachtoffers herdacht die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat gebeurde onder meer tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, die dit keer vanwege de coronamaatregelen voor het tweede jaar op rij niet toegankelijk was voor een groot publiek.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte zijn er traditiegetrouw bij. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de Dam vrijwel leeg was, mochten dit keer wel zo’n honderd genodigden de herdenking bijwonen. Onder hen zijn vertegenwoordigers van organisaties van diverse groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden.

Voorafgaand aan de plechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam was er een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Schrijfster Roxanne van Iperen, bekend van de bestseller ‘t Hooge Nest, hield hier de 4 meivoordracht Stemmen uit het diepe. Op de Dam legden vervolgens de koning en koningin een krans voorafgaand aan de twee minuten stilte. De 19-jarige Amara van der Elst houdt tijdens de herdenking een spoken wordvoordracht en de jaarlijkse toespraak is van André van Duin. Na het officiële programma volgt een defilé bij het monument.

De herdenking is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1. Tijdens de twee minuten stilte stond ook het openbaar vervoer stil en vlogen er geen vliegtuigen. Op diverse plekken in het land zijn herdenkingsbijeenkomsten online te volgen, zoals op de Waalsdorpervlakte, op de Grebbeberg en voor kinderen in Madurodam.